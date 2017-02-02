На военной базе в Эмаре появилась новая казарма современного типа

Соседние страны проявляют интерес к построенным в Эстонии казармам современного типа. В чем преимущество этих зданий, как создавался проект - рассказал "Актуальной камере" его автор эстонский архитектор Эркки Тикк.

Казарм современного типа в Эстонии всего пять. Две из них находятся на авиабазе в Эмари. Здесь проживают примерно 250 солдат срочной службы. Учебные классы, склады и жилые помещения сконцентрированы в одном здании. Всё это "детище" местного архитектора Эркки Тикка. Идея создания казармы берет начало из опыта союзных войск и личных наблюдений.

"Мы добились эффективности. Все хорошо сгруппировано, логически выстроено, как на этаже, так и в здании в целом. Все близко расположено. Это наше новшество. Мы проанализировали как протекает здесь жизнь, кто и как передвигается", - рассказал архитектор Центра оборонных инвестиций Эркки Тикк.

"После возвращение с учений в первую очередь подразделение попадает в помещение, где проходит техническое обслуживание снаряжения", - пояснил Тикк.

"В идеале одновременно можно сушить две палатки, но мы обычно вешаем четыре-пять. Увеличиваем давление воздуха и сушим все", - добавил младший фельдфебель Михкель Педаск.

В казарме много многофункциональных помещений, это, например, учебный класс, здесь также есть техника, которую можно показать солдатам. В случае надобности помещение можно сделать шире за счет таких раздвижных стен.

Военнослужащие живут в 10-ти или 20-ти местных комнатах. К двухъярусным койкам в случае необходимости можно добавить и третий, а в шкаф теперь помещается полностью упакованный ранец. Все продумано до деталей, над которыми работали эстонские дизайнеры.

"К табуреткам добавлены детали. На них специальные фрезерованные канавки, чтобы во время чистки оружия его детали не скатывались и не падали на пол", - рассказал Тикк. 08.45

В стенах спрятаны подсобные помещения, где также можно обдуть оружие сжатым воздухом.

В будущем "детище" Эркки Тикка может появится в Латвии и Литве. Эти страны вскоре ждет масштабное строительство и соседи уже проявляют интерес.