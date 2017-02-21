Полиция просит помочь установить личность подозреваемой в мошенничестве женщины

Полиция просит помощи в установлении личность изображенной женщины. Фото:Департамент полиции

Полиция просит помощи в установлении личности женщины (на фото), которая подозревается в совершении мошенничеств в Таллинне и Харьюмаа. На данный момент полиции известно два случая, когда изображенная на фото женщина, согласно подозрению, выманила у жертв деньги.

В ноябре прошлого года в одном из баров в Копли женщина продала частному лицу ювелирные изделия, которые, по словам изображенной на фото женщины, было золотыми, но на самом деле оказались подделкой. Пострадавший заплатил за покупку 400 евро, по данному случаю начато уголовное делопроизводство. 0020В декабре прошлого года в Маарду произошел случай, когда изображенная на фото женщина расплатилась в кафе купюрой в 50 евро. Женщина отвлекла внимание официантки разговором, в результате чего официантка отдала женщине и 50 евро, и сдачу. По данному случаю начато производство о проступке.

Полиция просит всех, кто узнает изображенную на фото женщину, и тех, кто имеет к ней претензии, позвонить в Ида-Харьюское отделение полиции по номеру 612 4631 или участковому полицейскому по номеру 534 51167, либо написать по адресу kiira.kuznetsova@politsei.ee.

Старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Кийра Кузнецова напоминает, что ювелирные украшения не стоит покупать у незнакомцев с рук.

"Ценные украшения следует покупать в специализированных магазинах, где в случае необходимости можно получить на товар сертификат," – сказала Кузнецова.

Похожие случаи, когда у работников сферы обслуживания при помощи манипуляций и отвлечения внимания разговором выманивают наличные, встречались и раньше. "В обществе все еще есть люди с нечестными намерениями и сотрудники сферы обслуживания должны быть очень внимательны. Поэтому деньги надо всегда пересчитывать до того, как положить их в кассу, чтобы потом не получить неприятный сюрприз", – сказала Кузнецова.