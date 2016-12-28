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Правление Свободной партии вернется к вопросу Евгения Криштафовича в январе

Евгений Криштафович открыто критикует некоторые шаги однопартийцев. Фото: Postimees/Scanpix
Bчера 20:14
Рубрика: Эстония

Правлению Свободной партии официально поступила жалоба, в которой есть конкретный призыв - исключить из рядов политической организации Евгения Криштафовича.

Об этом вечером в среду, 21 декабря, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал сам Евгений Криштафович.

"Сегодня вечером у меня состоялась встреча с председателем Свободной партии Андресом Херкелем и генеральным секретарем Мяртом Меэсаком. На ней в числе прочего мне сообщили, что на меня поступила жалоба. В жалобе идет речь о том, чтобы исключить меня из партии", - сказал Криштафович.

"Подал ли эту жалобу Артур Тальвик? Я не знаю. Меня об этом в известность пока не поставили, но пообещали позднее прислать всю информацию", - добавил Евгений Криштафович.

"Как мне сказали, правление партии соберется для обсуждения жалобы 12 января. На встрече предполагается и мое присутствие. Но я сразу сказал, что принять участие в ней не смогу - в этот день я улетаю за границу", - отметил внтурипартийный оппозиционер.

От прогнозов относительно того, останется ли он в партии после 12 января Евгений Криштафович воздержался.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель обсуждать сегодняшнюю встречу и дальнейшее членство в рядах политической силы Евгения Криштафовича не пожелал.

"Я не буду обсуждать внутренние дела партии", - сказал он корреспонденту портала rus.err.ee.

Еще в воскресенье, 18 декабря, член правления Свободной партии Эло Луутсепп сказала "Актуальной камере", что официальных заявлений с требованием исключить Криштафовича из партии не поступало.

Евгений Криштафович на прошлой неделе подверг резкой критике поведение свободников при распределении "крышевых денег". Это вызвало сильное недовольство у некоторых свободников, которые задумались об исключении Криштафовича из партии. Член парламентской фракции свободников Артур Тальвик (к слову, беспартийный) открыто заявил, что Евгению Криштафовичу не место в партии.

Свободную партию Эстонии официально зарегистрировали 7 октября 2014 года. Создана она была 20 сентября, когда на учредительном собрании был принят устав и программа партии, а также утверждена символика политической организации.

Председателем партии выбрали Андреса Херкеля, а Евгений Криштафович вошел в состав исторического, первого правления политической силы.

На парламентских выборах 2015 года Свободная партия получила 7 депутатских мест.

Сергей Михайлов
Редактор

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