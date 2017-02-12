Выборы правления ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись

Лидер ласнамяэских центристов Ольга Иванова. Фото: ERR

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказала председатель ласнамяэского округа Центристской партии Ольга Иванова.

"Выборы не состоялись из-за отсутствия кворума. У нас большая организация в Ласнамяэ, в состав которой входят около 270 человек. Для проведения выборов правления сегодня не хватило присутствия 50-60 членов партии", - сказала Иванова.

"В итоге встретились, выпили шампанского, съели тортик, поговорили и разошлись", - добавила политик.

По ее словам, также было решено провести повторное собрание ласнамяэского округа Центристской партии 27 февраля.