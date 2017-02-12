Выборы правления ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись
Намеченные на воскресенье, 5 февраля, выборы руководства ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись из-за отсутствия кворума.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказала председатель ласнамяэского округа Центристской партии Ольга Иванова.
"Выборы не состоялись из-за отсутствия кворума. У нас большая организация в Ласнамяэ, в состав которой входят около 270 человек. Для проведения выборов правления сегодня не хватило присутствия 50-60 членов партии", - сказала Иванова.
"В итоге встретились, выпили шампанского, съели тортик, поговорили и разошлись", - добавила политик.
По ее словам, также было решено провести повторное собрание ласнамяэского округа Центристской партии 27 февраля.
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