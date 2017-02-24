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Новым членом правления Таллиннского ТВ стал Рево Раудъярв

Cегодня 16:56
Рубрика: Эстония

В пятницу, 17 февраля, совет Таллиннского телевидения (TTV) выбрал новым членом правления Рево Раудъярва.

Теперь правление состоит из двух человек. В правлении остался Тоомас Рааг.

"Рево Раудъярв - известный телеведущий. Он давно работает на телевидении. Есть у него и опыт руководителя предприятия. У него есть четкое видение работы Таллиннского ТВ. Поэтому мы и решили выбрать его", - пояснил председатель совета TTV Калле Кландорф.

Нового члена правления выбирали в связи с тем, что в декабре прошлого года подозреваемый в присвоении средств Таллиннского телевидения Тоомас Лепп подал заявление об отставке.

В январе произошли изменения и в совете TTV. Вместо Аллана Алакюла совет возглавил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

В совет также входят Леонид Михайлов, Андрес Коллист, Кая Лаанмяэ, Тойво Тоотсен и Айни Хярм.

Виктор Сольц
Редактор

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