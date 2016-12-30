На базе волости Тапа появится новое самоуправление с населением в 11 000 человек
Волость Тапа решила объединиться с волостью Тамсалу. В результате этого в Ляэне-Вируском уезде появится новая административная единица с населением в 11 648 человек.
Общая площадь нового самоуправления составит 481,3 квадратных километра. Из них 262,8 км2 - территория волости Тапа, а 218,5 км2 - территория волости Тамсалу.
Как следует из проекта договора о слиянии двух самоуправлений, объединение позволит улучшить качество жизни местного населения и поспособствует развитию инфраструктуры.
Название нового самоуправления - Тапаская волость. Административным центром волости будет город Тапа.
Выборы в новое волостное собрание пройдут в октябре 2017 года. Жителям предстоит избрать 23 депутата.
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