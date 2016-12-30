На базе волости Тапа появится новое самоуправление с населением в 11 000 человек

В последнее время в СМИ появилась информация о резко возросшем в этом году количестве случаев заболевания норовирусом. Семейный врач Андрей Борисов отметил в эфире "Радио 4", что в его практике эта инфекция встречается не так часто, и что респираторные заболевания по-прежнему лидируют. Врач рассказал о симптомах норовируса, способах его лечения и профилактике.