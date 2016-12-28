Тоомаса Хендрика Ильвеса прооперировали в Таллинне

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Postimees/Scanpix

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес недавно перенес операцию в Северо-Эстонской региональной больнице.

Как сообщил вечером в среду, 21 декабря, новостной портал rus.postimees.ee, она прошла успешно, и восстановление было быстрым.

"Большое спасибо сестрам и врачам Северо-Эстонской региональной больницы, которые помогли мне оправиться после аневризма брюшной аорты. Благодаря вам операция прошла хорошо и восстановление было быстрым", - прокомментировал сам Ильвес.

С января Тоомас Хендрик Ильвес приступит к работе преподавателем в Стэнфордском университете в США.