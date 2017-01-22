Департамент разрабатывает электронный портал для ходатайства о документах

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Департамент полиции и погранохраны (PPA) разрабатывает электронный портал для подачи ходатайств о документах, которым поначалу можно будет пользоваться для ходатайства о повторной выдаче удостоверений личности, а позже и прочих документов.

В понедельник департамент предложил Министерству социальных дел заключить договор об обмене данными. PPA намерен создать автоматическую платформу, где портал ходатайств подавал бы в инфосистему Министерства социальных дел запросы о том, обладает ли лицо инвалидностью и достигло ли оно пенсионного возраста, передает в воскресенье BNS.

По планам PPA, обмен данными с инфосистемой Министерства социальных дел должен заработать в марте этого года.

Согласно действующим законам, госпошлина за просмотр ходатайства о выдаче удостоверения личности составляет 25 евро, в зарубежном представительстве 50 евро. Для детей в возрасте до 15 лет, лиц со средней, тяжелой или глубокой степенью инвалидности, беженцев и лиц пенсионного возраста госпошлина составляет 7 евро (в зарубежном представительства 10 евро).