Осиновский раскритиковал медиков за отказ подписывать коллективный договор

Медики настаивают на устойчивом финансировании здравоохранения. Фото: Сийм Лыви/ERR

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский подверг критике действия медицинских работников, которые ставят заключение коллективного договора в зависимость от гарантированного улучшения доступности медицинской помощи в Эстонии.

"Отклонив предложение государственного примирителя, проиграют все медицинские работники, в особенности медсестры и санитары. Все участники ранее подтвердили, что предложенное госпримирителем соглашение приемлемо, но к сожалению как минимум одна делегация, представляющая медицинских работников, своим сегодняшним решением поставила под угрозу повышение зарплат для всех медицинских работников, а также спокойную работу в сфере здравоохранения, - сказал Осиновский во вторник, 31 января. - Без сомнения, это не является примером хорошего социального партнерства, и не защищает интересы медицинских работников и пациентов".

По мнению Осиновского, суть переговоров о коллективном договоре — достичь соглашения о зарплатах и условиях труда медицинских работников. Ставить их в зависимость от принимаемых на уровне правительства решений неуместно, потому что такие переговоры не являются политическим процессом.

Министр добавил, что государство сделало все возможное для заключения договора: выделило деньги на повышение зарплат в бюджете Больничной кассы, запланировало решить проблему устойчивого финансирования системы здравоохранения весной этого года, а также выделило 10 млн евро на увеличение оплачиваемых случаев лечения как жест доброй воли.

"В сложившейся ситуации совету Больничной кассы придется скоро принять решение, куда направить запланированные в бюджете средства на повышение зарплат. Этот вопрос совет обсудит на своем следующем заседании 17 февраля", - заявил Осиновский.

Ранее во вторник организации медицинских работников распространили заявление, согласно которому они заключат коллективный договор только в том случае, если политики примут конкретные решения по обеспечению своевременного и качественного лечения пациентов. По их мнению, предложение госпримирителя, сделанное по итогам более чем годичных переговоров, не дает такой уверенности. Под заявлением подписались Союз врачей, Профессиональная ассоциация медицинских работников и Союз медсестер.

Врачи обвиняют правительство в постоянном сокращении объема специализированной медицинской помощи в течение последних пяти лет, дефицит финансирования которой в этом году составляет, по их оценке, 70 млн евро.

Врачей настораживает, что министр не хочет брать на себя конкретных обязательств по увеличению финансирования сектора здравоохранения, а предложенный договор больше не включает в себя обещания поднять объем больничного лечения к 2020 году как минимум до уровня 2013 года и установить цены на услуги, которые включали бы в себя оплату всех расходов, необходимых для качественного лечения.

Врачи также утверждают, что обещанного увеличения оплаченных случаев лечения в 2017 году не произошло, а во многих случаях это число даже сократилось, судя по представленным больницам договорам.

"Спокойная работа сохранится тогда, когда министр подпишется под конкретными обязательствами, чтобы пациенты получали ту врачебную помощь, в которой они нуждаются", - сказала президент профессиональной ассоциации медицинских работников Ийви Луйк.

Последний коллективный договор с врачами был заключен 14 декабря 2014 года, срок его действия истек 31 декабря 2016 года.

Требование гарантировать устойчивое финансирование сектора здравоохранения медики выдвинули в октябре прошлого года. На тот момент из-за дефицита бюджета Больничной кассы в очереди на лечение стояли 180 000 человек по всей стране. По мнению Союза врачей, это самая большая проблема эстонской медицины.