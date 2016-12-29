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Пункта обмена шприцев на Палдиском шоссе в Таллинне не будет

В пункте обмена шприцов на улице Эрика в Пыхья-Таллинне. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:27
Рубрика: Эстония

Несмотря на решение суда, признавшего законными действия Пыхья-Таллиннской районной управы по переносу пункта обмена шприцев на Палдиское шоссе, этот вопрос утратил актуальность из-за отказа Института развития здоровья финансировать деятельность пункта. Таки образом, возможности менять шприцы в Пыхья-Таллинне временно не будет.

"Институт развития здоровья отказался финансировать услугу обмена шприцев по этому адресу, так как его не устраивает местоположение этого помещения. Центр профилактики СПИДа сможет там предлагать лишь консультационные услуги и метадоновую терапию. Судя по всему, в начале года Пыхья-Таллинн останется на какое-то время без стационарного пункта обмена шприцев. Думаю, Институт развития здоровья принял плохое решение, ведь наркозависимых в нашем районе много и пункт необходим", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд в четверг, 22 декабря.

Таллиннский административный суд в четверг огласил решение по поводу планов Пыхья-Таллиннской районной управы открыть на шоссе Палдиски пункт обмена шприцев. Суд признал действия города законными, а решение о переводе обменного пункта на шоссе Палдиски — соответствующим общественным интересам.

Суд также пришел к выводу, что открытие пункта не угрожало бы здоровью людей, живущих по соседству. Кроме того, не было найдено связи между закрытием пункта обмена шприцев на ул. Эрика и коммерческими интересами торгового центра "Арсенал".

Закрытие пункта обмена шприцев в Пыхья-Таллинне

В апреле этого года старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд по рекомендации административного совета принял решение закрыть пункт обмен шприцев на ул. Эрика, которым управляла некоммерческая организация AIDSi Tugikeskus. Пункт работал на этом месте последние 18 лет. Кальюлайд пообещал найти новое место для пункта в течение 100 дней, т.е. к 15 июля.

Найти новое место для открытия пункта оказалось сложно из-за активного противодействия жителей, но в итоге районная управа остановилась на помещении по адресу Палдиское шоссе, 36а. В начале июля административный суд запретил районной управе заключать договор на аренду этих помещений, но окружной суд отменил постановление административного суда. На время подготовки новых помещений пункт обмена шприцев временно разместили в помещениях районной управы.

В октябре Институт развития здоровья отказался финансировать пункт обмена шприцев на Палдиском шоссе, так как он находится в удалении от мест концентрации наркоманов в Пыхья-Таллинне.

Андрей Крашевский
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