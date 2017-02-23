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Министерство социальных дел займется поиском неактивной молодежи

Государство помогает молодежи выйти на рынок труда при помощи специальных программ. Фото: ERR
Cегодня 17:11
Рубрика: Эстония

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил правительству план разработки системы поддержки для неактивной молодежи, цель которой – сократить число молодежи, которая не работает и не учится.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, безработица и пассивность молодежи повышают риск безработицы, бедности и социальной отверженности в будущем. Поэтому разрешение проблем неактивной молодежи крайне важно для государства как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. «Хотя принято считать, что неактивной становится прежде всего молодежь с низким уровнем образования, то все больше не учащихся и на работающих молодых людей наблюдается среди выпускников ВУЗов или тех, кто прервал учебу. Поэтому проблема шире и следует заниматься молодежью разных возрастов», – сказал министр.

 Среди молодежи NEET ("не учащаяся и не работающая молодежь"; англ. not in education, employment, or training) есть и люди с уважительными на то причинами: например те, кто находится в декретном отпуске. Поэтому крайне важно найти тех молодых людей, чья неактивность вызвана социальными проблемами или иными препятствиями. Создаваемое электронное решение поможет работникам местных самоуправлений целенаправленно и систематически находить молодежь. Предполагается индивидуальный подход к каждому молодому человеку, чтобы определить необходимость в помощи и при необходимости направить на существующие государственные услуги и связать с возможностями обучения и поиска работы.

Министерство социальных дел намеренно тестировать разработанную систему в сотрудничестве с каким-нибудь местным самоуправлением в 2018–2019 гг. Оценка и анализ результатов будут проведены в конце 2019 года, после чего будет намечен дальнейший план действий.

Схожие системы поддержки для активизации и привлечения молодежи в образование или на рынок труда работают в ряде стран: например, в Германии, Швеции, Хорватии и на Мальте.

По состоянию на 2015 год в Эстонии было 164 123 человека в возрасте 16–26 лет, из которых 19 000 составляла молодежь NEET. Поскольку зачастую до такой молодежи добираются случайно, у государства и местных самоуправлений недостаточно информации, опираясь на которую можно было бы поддерживать молодежь в поиске работы и продолжении получения образования.

По подсчетам Еврофонда, вызванный неучастием молодежи NEET на рынке труда общий расход в Европе составляет свыше 100 миллиардов евро, что составляет порядка 1,1% ВВП этих стран. Соответствующие показатели Эстонии составляют 238 миллионов евро и 1,5% ВВП.

Артур Тооман
Редактор

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