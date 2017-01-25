Студенты-юристы предлагают бесплатную правовую помощь в Таллинне
В понедельник, 23 января, курируемые Союзом юристов Эстонии студенческие юридические бюро начинают оказание бесплатных консультаций в задах обслуживания Таллинской городской (пл. Вабадузе, 7) и Мустамяэской районной (ул. Таммсааре, 135) управ, сообщает Раэпресс.
Дни и часы консультаций распределены между эстонскими и русскими языковыми группами, чтобы обеспечить помощь нуждающемуся на родном языке. Консультации предоставляются в порядке живой очереди, передает "Столица".
В Таллинской городской управе консультирование на русском языке будет проходить по вторникам с 14 до 16 часов, четвергам – с 10 до 16 часов и пятницам – с 10 до 16 часов. В Мустамяэской управе – по понедельникам с 13 до 18 часов.
Там нет комментариев. Будьте первым!