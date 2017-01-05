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Срок открытия библиотеки Тартуского университета по-прежнему неизвестен

Библиотека Тартуского университета. Фото: Postimees/Scanpix
Яне Салуорг
Cегодня 10:38
Рубрика: Эстония

В разгар экзаменационной сессии библиотека Тартуского университета так и не смогла открыть свои двери для студентов из-за ремонта, который должен был закончиться в октябре, но продолжается до сих пор.

Первоначально планировалось открыть библиотеку для посетителей 4 октября, но затем срок дважды сдвигали — на 30 ноября и 12 декабря. Более месяца назад глава отдела обслуживания библиотеки Ольга Эйнасто сказала, что библиотека надеется открыться для студентов на период зимней сессии, сообщили в четверг, 29 декабря, радионовости ERR.

Но надежды не оправдались. По словам директора по строительству YIT Ehitus Тоомаса Раппа, в ходе ремонтных работ в здании обнаружили скрытые дефекты, которые влияют на цены и сроки не выполненных к настоящему времени работ.

Канцлер Тартуского университета Андрес Лийнат подтвердил, что у заказчика и строителя есть разногласия по техническим вопросам. "Строительно-технические решения ищем для связанных с полами вопросов, есть проблема и с лифтами. От этого во многом зависит, как мы сможем переместить книги с этажа на этаж, чтобы перейти к следующему этапу, который касается книгохранилищ", - сказал он.

В период экзаменов библиотека не может запросить даже разрешение на ограниченную эксплуатацию из-за несоответствия требованиям к безопасности здания. Эта ситуация создает серьезные проблемы для студентов. "Самая большая обеспокоенность связана все-таки со студентами и учебной работой. Они привыкли работать в библиотеке. Вторая проблема — выдача книг. Они находятся в разных местах, это делает услугу несколько менее удобной", - сказал Лийнат.

В качестве альтернативы для студентов открыты читальные залы на улице Лийви и в филиалах библиотеки. "Кроме того, во всех основных учебных зданиях, в которых есть филиалы библиотеки, продлены сроки работы, и работники библиотек, по сути, трудятся сверхурочно, чтобы удовлетворить потребности учащихся", - пояснил канцлер Тартуского университета.

Новый срок предполагаемого открытия главного здания библиотеки для читателей рассчитывают назвать в ближайшие недели.

Андрей Крашевский
Редактор

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