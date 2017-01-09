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Совет по прессе удовлетворил жалобу Яны Тоом на публикацию портала Delfi

Яна Тоом. Фото: Ханна Самосон, ERR
Cегодня 16:14
Рубрика: Эстония

Совет по прессе рассмотрел жалобу депутата Европарламента Яны Тоом и пришел к выводу, что опубликованная в сентябре 2016 года порталом Delfi статья нарушила общепринятые стандарты журналистики.

В решении Совета по прессе идет речь о публикации Delfi от 24 сентября 2016 года под заголовком "Яна Тоом не встала во время исполнения гимна: вы ведь каждый раз не вскакиваете, когда слышите по радио гимн Эстонии".

При этом в самой публикации речь шла о том, что в кафе концертного зала "Эстония" Яна Тоом во время беседы не обратила внимания, что в зале заиграли гимн Эстонии, и осталась сидеть. По мнению Тоом, заголовок публикации противоречит ее содержанию и вводит читателей в заблуждение, создавая впечатление, что она не проявила уважения к государственным символам Эстонии.

Портал Delfi сослался на то, что в заголовке использована цитата самой Яны Тоом, она не вырвана из контекста и точно описывает отраженное в материале.

Совет по прессе пришел к выводу, что Delfi нарушил пункт 1.4. Кодекса журналистской этики — журналистская организация отвечает за то, чтобы не публиковалась искаженная информация.

По оценке Совета по прессе, заголовок публикации на Delfi не принял в расчет реальную ситуацию — "Яна Тоом была в кафе и вместе со многими другими посетителями не отреагировала на исполняемый в концертном зале гимн. По оценке Совета по прессе, заголовок создает впечатление, будто во время исполнения гимна Яна Тоом не встала демонстративно".

Андрей Крашевский
Редактор

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