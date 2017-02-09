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Профсоюз хочет вернуть медиков и руководство больниц за стол переговоров

Иллюстративное фото. Фото: Сийм Лыви/ERR
Bчера 13:02
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Работники системы здравоохранения и Союз больниц должны вернуться за стол переговоров о новом коллективном договоре и предпринять усилия для того, чтобы все же подписать его, поскольку нынешнее время менее всего подходит для забастовок, считает Центральный союз профсоюзов Эстонии.

Председатель правления Центрального союза профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) Пеэп Петерсон, ознакомившись с мнениями всех сторон, видит пространство для достижения договоренности, но это требует от всех участников процесса ответственности, воли и доверия. "Именно доверия больше всего и не хватает. Очевидно, что крупные решения для сохранения дееспособности системы здравоохранения опоздали на много лет и давление, оказываемое медиками для принятия этих решений, понятно. В то же время, в нынешнее торопливое время нельзя забывать и о демократических механизмах", - считает лидер профсоюзов.

По словам Петерсона, ЦСПЭ очень серьезно относится к вопросу о дееспособности системы здравоохранения и готовится взять на себя большую ответственность, когда состоится реформа совета Больничной кассы.

"Дополнительное финансирование необходимо, однако также срочно нужны и внутренние изменения, которые снизят трудовую нагрузку и повысят чувство удовлетворения пациентов", - отметил лидер профсоюзов.

Медицинские работники во вторник заявили, что они согласятся заключить коллективный договор только в том случае, если политики примут на себя конкретные обязательства по обеспечению доступности врачебной помощи, прежние предложения при этом были отклонены.

"После того, как переговоры проводились в течение года, государственный примиритель выдвинул предложение, одна из составных которого не дает уверенности в исполнении обязательств. Поэтому предложение является неприемлемым для работников здравоохранения", - отмечается в совместном обращении Союза врачей Эстонии, Профсоюза работников здравоохранения Эстонии и Союза медсестер.

Наряду с работниками сферы здравоохранения текст коллективного договора о зарплате, предложенный государственным примирителем, отверг и представитель стороны работодателя — Союз больниц Эстонии, по оценке которого объем финансирования сектора здравоохранения недостаточен.

"Как организация, представляющая больницы, и как работодатели мы должны взять на себя обязательство выплатить указанные в колдоговоре суммы зарплат, однако это невозможно в условиях, когда мы знаем, что объемы лечения во всех лечебных заведениях недостаточны", - сказал руководитель Союза больниц Эстонии Урмас Суле.

По его словам, из последней редакции текста коалиционного договора выпали пункты об оплате сверхурочной работы, поэтому этот текст подписать не представляется возможным.

Союз больниц мог бы подписать договор, если бы в нем сохранились бы принципы, действующие на сегодняшний день, добавил Суле.

Артур Тооман
Редактор

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