Штормовой ветер к полудню в понедельник обесточил более 2000 домохозяйств

Линии электропередач. Иллюстративная фотография Elektrilevi

Как сообщает сетевое предприятие Elektrilevi, число обесточенных штормовым ветром домохозяйств к 13 часам в понедельник составило более 2000.

Около пяти часов утра обесточенных клиентов насчитывалось около 1000, затем ситуация изменилась к лучшему и около 10 часов без тока оставались приблизительно 400 клиентов. Однако к 13 часам их количество вновь выросло и составило более 2000.

Больше всего обесточенных домохозяйств на острове Хийумаа - 214.

В понедельник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, по многие регионам страны пройдут дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек.

Температура воздуха 4-7 градусов тепла.