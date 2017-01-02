Штормовой ветер в ночь на понедельник обесточил около 1000 домохозяйств
Как сообщает сетевое предприятие Elektrilevi, больше всего обесточенных клиентов насчитывалось около пяти часов утра - около 1000. К утру ситуация изменилась к лучшему и около 10 часов без тока оставались приблизительно 400 клиентов.
В понедельник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, по многие регионам страны пройдут дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек.
Температура воздуха 4-7 градусов тепла.
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