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Штормовой ветер в ночь на понедельник обесточил около 1000 домохозяйств

Линии электропередач. Иллюстративная фотография Elektrilevi
Cегодня 11:56
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Как сообщает сетевое предприятие Elektrilevi, больше всего обесточенных клиентов насчитывалось около пяти часов утра - около 1000. К утру ситуация изменилась к лучшему и около 10 часов без тока оставались приблизительно 400 клиентов.

В понедельник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, по многие регионам страны пройдут дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек.

Температура воздуха 4-7 градусов тепла.

Екатерина Таклая
Редактор

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