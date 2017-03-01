Харьюский уездный суд отменил штрафы дежурным шествия "Бессмертный полк"
Харьюский уездный суд 22 февраля отменил выписанные Департаментом полиции и погранохраны пятерым дежурным шествия "Бессметрный полк" штрафы.
Судебное дело было инициировано пятью дежурными таллиннского шествия ”Бессмертный полк”, прошедшего 9 мая 2016 года, Сергеем Середенко, Сергеем Меньковым, Алексеем Есаковым, Сергеем Чаулиным и Алланом Хантсомом.
Они опротестовали назначенные им полицией штрафы. По утверждениям полиции, они нарушили 9 мая 2016 года "Закон об охране порядка", регулирующим проведение общественных мероприятий в Эстонии. Дежурным были назначены штрафы от 60 до 180 евро. Сегодня суд отметил данное решение, сообщает delfi.
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