Новогодние салюты также прогремят в Ласнамяэ и Мустамяэ

В центре Таллинна жители и гости столицы встречают 2016 год. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

Помимо главного салюта страны на площади Свободы, новогодние фейерверки также состоятся в столичных районах Ласнамяэ и Мустамяэ.

Салют продолжительностью около десяти минут начнется в 00:15 в Ласнамяэ у культурного центра "Линдакиви", сообщила в субботу мэрия Таллинна.

Еще один салют состоится в полночь в Мустамяэ на парковке у торгового центра Mustamäe Keskus на улице Таммсааре теэ. Новогодняя вечеринка в Мустамяэ начнется в 23:30, гостей ждут подарки, горячие напитки и музыкальная программа.

Главный новогодний концерт и фейерверк пройдут в центре столицы на площади Свободы, где в 23:00 на сцену выйдет ансамбль Cartoon. В полночь начнется салют продолжительностью около 10 минут, после чего праздник продолжится под руководством диджея Эркки Сарапуу.

За порядком и безопасностью будет следить охранная фирма.

Витрина в сторону улица Харью на площади Свободы будет закрыта защитными панелями. Также закроют проход на лестницу и к площадке у Монумента свободы. На площади установят дополнительные урны и туалеты. На месте будет находиться и скорая помощь.

Водителям следует иметь в виду, что в ночь на 1 января бульвар Каарли в Таллинне с 23.30 до 00.30 будет закрыт для проезда транспорта в обоих направлениях, а в связи с фейерверком с 21:30 до 00:30 будет закрыта улица Команданти.