Полиция ищет новую фотомодель для образца ID-карты

Фото: Postimees/Scanpix

В связи с тем, что скоро наступит 15-я годовщина внедрения в Эстонии ID-карт, внешний вид которых также планируется обновить, Департамент полиции и погранохраны ищет модель, фотография которой будет использоваться на образцах документа.

В фотоконкурсе могут участвовать все граждане Эстонии в возрасте от 18 лет, сообщил в среду, 4 января, портал menu.err.ee.

Выражение лица на фотографии должно быть нейтральным, а фотографируемый должен смотреть в объектив фотоаппарата.

Фотографии можно отправлять на конкурс до 20 января на адрес электронной почты konkurss@politsei.ee, указав в письме свои контактные и персональные данные, в том числе имя и личный код. Победитель будет объявлен 27 января.