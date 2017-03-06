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В избирательном списке центристов в Ласнамяэ будет баллотироваться Эрки Сависаар

Эрки Сависаар. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 07:58
Рубрика: Эстония

На предстоящих выборах в органы местного самоуправления, наряду с первым номером в округе Ласнамяэ Михаилом Кылвартом, свою кандидатуру выдвинет и зампредседателя парламентской фракции Центристской партии Эрки Сависаар – сын Эдгара Сависаара.

По словам Эрки Сависаара, он готов баллотироваться в Ласнамяэ, чтобы поддержать как партию, так и возглавившего избирательный список Михаила Кылварта. "Таллинн, как и вся Эстония важен для Центристской партии. Наша цель – выиграть выборы и получить большинство мест в столице. Разумеется, я хочу внести свой вклад в наше общее дело" – сказал Сависаар.

По его словам, возглавившие избирательные списки в Ласнамяэ и Мустамяэ – Михаил Кылварт и Таави Аас – сильные кандидаты, способные реализовать цели партии на предстоящих выборах в октябре. "Все эти годы Таллинн был в хороших руках, благодаря столичным властям город хорошо функционировал. Доказательством тому являются высокие рейтинги в столице и положительные отзывы горожан о жизни в Таллинне", – отметил Сависаар.

Он отметил, что в округе Ласнамяэ предстоит проделать большую работу, чтобы донести до местных жителей цели и задачи Центристской партии. "Конечно, баллотироваться в округе Ласнамяэ для меня не самый легкий путь и для меня это большой вызов. Но я надеюсь, что смогу донести до жителей одного из крупнейших районов столицы смелые идеи нашей партии", – сказал Эрки Сависаар.

"Эрки Сависаар определенно усилит список кандидатов от Центристской партии в Ласнамяэ. Еще будучи депутатом Таллиннского городского собрания, Эрки Сависаар зарекомендовал себя как политик, который не только способен анализировать ситуацию, но и готовый до конца отстаивать свои убеждения", – отмтеил Михаил Кылварт.

Он добавил также, что Сависаар отлично показал себя и на посту зампредседателя фракции Центристской партии в Рийгикогу, не только как опытный политический деятель, но и как хороший командный игрок.

Ирина Киреева
Редактор

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