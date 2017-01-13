Правительство выплатит кладоискателям почти 100 000 евро

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На основании закона о культурных ценностях из резерва правительства подведомственным Министерству культуры учреждениям на оплату найденных предметов исторической ценности будет выделено 97 145 eвро, говорится в проекте распоряжения кабмина.

На основании 33 статьи закона о культурных ценностях у лица, нашедшего культурные ценности, есть право на получение денега за находку. В случае, если подлежащая оплате сумма превышает средства, предусмотренные для этого в бюджете Департамента памятников старины, департамент подает соответствующее ходатайство правительству через министра культуры.

В бюджете департамента памятников старины в 2016 году на оплату находок было предусмотрено 3500 евро, которые департамент выплатил за 13 одиночных и комплексных находок, были также по предложению экспертного совета выплачены средства за 23 одиночные и комплексные находки.

Самые крупные средства - 39 000 евро — получит нашедший клад монет Вайдавере III, 12 555 евро — нашедший сокровища Кыуэ IV, 10 000 евро — нашедший клад Соомевере.

В случае позитивного решения правительства выплаты за ценные находки будут вручены, очевидно, в феврале, сообщил BNS представитель Министерствр культуры.