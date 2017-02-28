Пярнуские рыбаки предложили министерству ужесточить правила лова и наказания

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В поддержку ужесточения регулирования высказались как профессиональные рыбаки, так и любители, сообщила "Актуальная камера".

По мнению вице-президента Эстонского общества рыболовов Индрека Варика, новые меры необходимы. "Основная проблема просто в том, что рыбу ловят больше. Надо контролировать ловлю и надо установить такие понятные, простые всем правила — не надо ловить больше, чем тебе нужно, и надо соблюдать минимальный размер [вылавливаемой рыбы — прим. ред.]", - сказал Варик.

Кроме того, рыбаки предлагают ужесточить наказания за нарушения правил и норм лова. Однако, по мнению министра, действующая система контроля и наказаний достаточно строгая. "Мы только что делали свой анализ на счет работы нашей инспекции в прошлом году. И по всей Эстонии на счет рыбной ловли у нас больше 300 нарушений. Там есть и уголовные дела. Так что, я думаю, что это не может быть проблемой", - считает Померанц.

По примеру полиции, рыболовы готовы стать добровольными помощниками инспекторов окружающей среды. "Если рыбы нет, тогда ее нет ни у профессионалов, ни у любителей. Так что мы должны совместно сотрудничать, чтобы ее охранять. Чтобы она была завтра и послезавтра. И у наших внуков тоже", - сказал Варик.