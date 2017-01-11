Пентус и Рооде передали дело Autorollo в Госсуд

Вяйно Пентус и Сийм Рооде настаивают на своем оправдании. Фото: Postimees/Scanpix

Защита Рооде и Пентуса добивается в своих кассационных жалобах оправдания клиентов, как и в течение всего процесса. Госсуду предстоит решить, будет ли он рассматривать жалобы.

Последнее решение по делу Autorollo было принято в начале декабря, когда окружной суд немного изменил вердикт уездного суда. Вторая судебная инстанция признала Рооде виновным в содействии причинению неплатежеспособности в рамках дела о банкротстве и подделке документов и совокупно приговорила его к уплате 12 740 евро, а также на четыре года запретила ему предпринимательство. В остальном окружной суд оставил в силе решение уездного.

16 июня Харьюский уездный суд признал Вяйно Пентуса и Сийма Рооде виновными по всем эпизодам, предъявленным им в рамках уголовного дела Autorollo. Суд признал Вяйно Пентуса виновным в возникновении неплатежеспособности, существенном снижении платежеспособности и усугублении хронической неплатежеспособности, нарушении обязанности ведения бухгалтерии, использовании поддельной документации и присвоении имущества, за что он был приговорен к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

С 2010 года фактически управлявший фирмой Autorollo Сийм Рооде был признан виновным в причинении неплатежеспособности и подделке документов и приговорен к штрафу в размере 300 штрафных единиц, что с учетом дохода Рооде составляет 7644 евро. Суд не стал рассматривать гражданские иски.

В апреле прошлого года Сийм Рооде в своем последнем слове отрицал свою вину, а Вяйно Пентус от последнего слова отказался. Защищающий интересы Пентуса присяжный адвокат Марко Кайрьяк и защищающая интересы Рооде присяжный адвокат Наталия Лаусмаа выступили с просьбой оправдать их подзащитных.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Мария Энтсик, по словам которой вина Пентуса в причинении неплатежеспособности, нарушении обязанности ведения бухучета, применении поддельного документа и присвоении имущества доказана, требовала приговорить его к двум годам и семи месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в пять лет. Прокурор учла в своем требовании то обстоятельство, что преступления были совершены давно.

Прокурор потребовала приговорить Сийма Рооде за причинение неплатежеспособности и фальсификацию документа к штрафу в 12 740 евро. Она также потребовала на четыре года запретить ему заниматься предпринимательством.

По мнению прокурора, судебные издержки должны были оплатить подсудимые — Пентус должен выплатить 5555,5 евро, а Рооде 1878 евро. Прокурор также поддерживала гражданский иск, с которым против Пентуса обратились банкротные управляющие.

Пентус стал 28 июля 2008 года единственным пайщиком и членом правления OU Autorollo, 26 апреля 2010 единственным владельцем и фактическим главой фирмы стал Рооде. Согласно обвинению, ко времени смены руководства финансовое положение фирмы было очень плохим, поэтому Рооде вместе с Пентусом организовал вывод капитала из фирмы, чтобы избежать продажи имущества для покрытия требований кредиторов и освободить Пентуса от личного поручительства за долги. Сделки касались преимущественно исключения из имущества Autorollo четырех грузовиков и 11 прицепов.

Предварительное следствие по уголовному делу провело бюро экономических преступлений центральной уголовной полиции под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.