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ФОТО: в Таллинне проходит ярмарка ученических фирм

Cегодня 14:46
Рубрика: Эстония

Сегодя, 11 февраля, компания JA Eesti (Junior Achievement Eesti) проводит в таллиннских центрах "Кристийне" и "Рокка-аль-Маре" ярмарку ученических фирм. В этом году в ярмарке рекордное число участников: свои товары и услуги предлагают в общей сложности 230 ученических фирм, из которых 88 — в центре "Рокка-аль-Маре" и 142 — в "Кристийне".

Ярмарка открылась в 12 часов и посетители смогут знакомиться с товарами и услугами ученических фирм до 17 часов. Здесь представлено много интересных ручных изделий и товаров для дома, дизайнерские изделия и сладости.

В ярмарке участвуют фирмы со всей Эстонии, в том числе и из Ида-Вирумаа. Также приехали и зарубежные участники — ученические фирмы из Бельгии, Молдавии, Швеции, Финляндии и Латвии.

В конце дня жюри, состоящее из ведущих эстонских специалистов, объявит лучшие услуги и товары.

Надежда Берсенёва
Редактор

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