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Лиги перед выборами руководства партии Реформ призвал не мелочиться и не зацикливаться на внутрипартийных вопросах

Юрген Лиги. Postimees/Scanpix
Cегодня 14:06
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Депутат Рийгикогу реформист Юрген Лиги отметил, что внутренние выборы Партии реформ, которые пройдут 7 января, вызывают у него чувство неловкости.

"Внутренние выборы в Партии реформ становятся настолько склочными, что я хочу призвать участников сегодняшнего съезда только к одному: "Друзья, если мы хотим, чтобы нам еще доверили вершить масштабные дела общественного уровня, то наши сегодняшние публичные заявления не должны быть мелочными и посвященными внутренним вопросам!" – написал Лиги в социальной сети Facebook.

"Я не узнаю своего старого друга Ханно (Первкура) – он делает все наоборот, а вдобавок ко всему еще сокрушается, что за него все решают некие мистические кулуары, – написал Лиги. – Мы были вместе в кулуарах, министры и заместители председателя партии, но я всегда мог как высказывать свое мнение, так и участвовать в принятии решений".

"Для того, чтобы быть услышанным, следует просто говорить и проявлять интерес. Особенно к крупным общественно важным вопросам, поскольку политики призваны решать проблемы именно этого уровня, а не не вопросы внутренних выборов", – подчеркнул Лиги.

В субботу, 7 января, в Таллинне состоится съезд Партии реформ, на котором предстоит выбрать новое руководство политической организации. На место председателя Партии реформ претендуют Кристен Михал и Ханно Певкур, в члены правления будут баллотироваться 32 члена партии.

Кандидатуру Кристена Михала представили 363 члена партии, а Ханно Певкура – 125.

На выборах правления партии будут баллотироваться Лео Аадел, Арто Аас, Йоко Алендер, Денис Бородич, Юри Яансон, Йоэль Йессе, Кая Каллас, Сийм Каллас, Эркки Келдо, Урмас Клаас, Андрей Коробейник, Урмас Круузе, Кристьян Кылъялг, Антс Лаанеотс, Марис Лаури, Юрген Лиги, Урмас Паэт, Калле Паллинг, Райт Пихельгас, Хейди Пурга, Мати Райдма, Лайне Рандъярв, Валдо Рандпере, Майдо Руусманн, Андрус Сеэме, Урмас Суклес, Анне Суллинг, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Мадис Тимпсон, Терье Трей и Март Вырклаэв.

Выборы председателя и правления Партии реформы начнутся в 16 часов.

Ирина Киреева
Редактор

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