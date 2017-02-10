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Цахкна: ансамбль имени Александрова в Эстонии не ждут

Выступление ансамбля имени Александрова в Париже 23.10.2015. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 07:17
Рубрика: Эстония

Министр обороны Маргус Цахкна отрицательно отреагировал на желание одного бизнесмена организовать в Эстонии выступления российского военного ансамбля песни и пляски им. Александрова.

Юри Сахаров из Parklinn Grupp OÜ отмечает в письме на имя премьер-министр и министра обороны, что поскольку российский ансамбль является военным, его выступления в Эстонии и других странах Балтии в последние годы организовать не удавалось, сообщило в пятницу, 3 февраля, издание Õhtuleht.

"Независимость Эстонии достаточно прочна, и артисты и технические работники российского ансамбля не представляют для нее никакой опасности", - написал Сахаров.

"Письмо одного товарищества с ограниченной ответственностью премьер-министру и министру обороны не может быть официальной заявкой на допуск в Эстонию военнослужащих вооруженных сил иностранного государства, но я могу сразу сказать, что я не дам ансамблю песни и пляски им. Александрова, входящему в состав вооруженных сил РФ, разрешение приехать в Эстонию. Российских военных не ждут в Эстонии", - ответил Цахкна на вопрос Õhtuleht.

По оценке министра, данный ансамбль — типичное орудие российской пропаганды. "Эстония не приемлет аннексию Крыма и участие России в войне на Украине, поэтому невозможно разрешить приезд российского военного ансамбля в Эстонию", - заявил Цахкна.

Ансамбль им. Александрова хотел посетить Эстонию и в прошлом году, но тогдашний министр обороны Ханнес Хансо также не разрешил ему въезд в страну.

Андрей Крашевский
Редактор

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