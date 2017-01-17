На мелководье Пярнуского залива под лед провалились три рыбака

Рыбаки. Фото: Postimees/Scanpix

В местечке Валгеранна в Пярнуском уезде три рыбака, собравшихся порыбачить на заливе, провалились под лед на мелководье. Рыбаки самостоятельно выбрались на берег. Полиция призывает любителей подледного лова соблюдать меры предосторожности.

Как сообщила Ляэнеская префектура, 10 января в 9:41 три человека провалились под лед. По предварительным данным полиции, мужчины на финских санях направились на рыбалку на залив, но далеко от берега не ушли, так как провалились под лед. Они самостоятельно выбрались на берег, никто из них не пострадал.

Полиция связалась еще с пятью рыбаками, однако они для себя никакого риска не увидели и продолжили рыбачить на льду. Полиция призывает любителей подледного лова соблюдать меры предосторожности или воздерживаться от выхода на лед, поскольку в некоторых местах лед на заливе очень хрупкий.