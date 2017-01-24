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Понесшие ущерб от деятельности фирмы Cherry Media представят в суд единое заявление

Портал ваучеров Cherry. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:33
Рубрика: Эстония

Понесшие ущерб от деятельности фирмы Cherry Media соберут требования вместе и попытаются с помощью присяжного адвоката Марии Мяги вернуть свои деньги.

По словам Мяги, представлять такое количество людей сразу – достаточно необычный случай в правовом пространстве Эстонии, передает ERR Uudised со ссылкой на Õhtuleht.

"Речь идет о массовом требовании, которое носит общественный интерес. Эти люди нуждаются в помощи, они разочарованы", – отметила Мяги.

Ее бюро выявило многочисленные ссылки на то, что прекращение деятельности планировали уже давно, но проводили кампании по продажам.

Также вызывает вопрос, почему торговый знак Cherry передали фирме Red Media, которая принадлежит двоюродному брату одного из владельцев и руководителей Cherry Андреса Суси Маргусу Тамму. Примечательно также и то, что Red Media основали 1 апреля прошлого года без взноса, но в тот же месяц продали им разработанный на рынке торговый знак и домен, через который действовали.

В апреле член правления Cherry Media Суси передал принадлежащие ему квартиры в центре Таллинна недавно учрежденной им компании Rubidium.

"Будучи адвокатом, я не могу говорить о всех деталях и подозрениях в интересах клиентов и дела. Одно я все-таки могу сказать, что руководители и владельцы знали о неплатежеспособности фирмы и злонамеренно использовали деньги клиентов и торговцев. Руководство Cherry знало, что предприятие уже с апреля, по сути, было банкротом, но еще в мае продолжали организовывать кампании по продажам, брали у людей деньги зная, что они за них ничего не получат", – отметила Мяги.

В октябре прошлого года Харьюский уездный суд прекратил банкротное производство в отношении Cherry Media OÜ, поскольку практического смысла в банкротстве предприятия не было. Затем было принято постановление о ликвидации предприятия.

Заявление о банкротстве фирма Cherry Media представила 20 июля. Решение о прекращении деятельности руководство компании приняло 26 мая.

Обязательства фирмы составляют 1 104 920 евро. Востребовать эти долги не представлялось возможным, поскольку, по сути, никакого реального имущества у фирмы Cherry Media не было.

Фирма Cherry Media была основана в марте 2010 года.

Ирина Киреева
Редактор

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