В пятницу в Эстонии произошло четыре ДТП с четырьмя пострадавшими

Полиция. Иллюстративная фотография Фото: Сийм Лыви, ERR

В пятницу на дорогах Эстонии произошло четыре ДТП, в которых пострадали четверо человек.

Пресс-секретарь МВД сообщил BNS, что первое несчастье произошло в 11:30 на 7-м километре шоссе Кейла-Ээсмяэ в волости Сауэ Харьюского уезда, где 21-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля "Пежо 206" и выехала на нем с дороги. Скорая помощь доставила пострадавшую женщину для проверки здоровья в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Второе ДТП произошло в 15:15 близ перекрестка улиц Эндла и Суур-Амеэрика. 51-летний мужчина на Land Rover Discovery врезался в притормозившую перед светофором Toyota Corollale, за рулем которой находилась 46-летняя женщина. От удара Toyota бросило вперед и машина врезалась в стоявший впереди автомобиль, который покинул место происшествия. Пострадавшую в аварии водителя Toyota Corolla доставили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:40 у магазина Hawaii Express 26-летний мужчина на Škoda Octavia врезался в остановившийся у нерегулируемого пешеходного перехода Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находилась 37-летняя женщина. Скорая помощь доставила пострадавшего водителя "Шкоды" на лечение в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Четвертая за день авария произошла в 18:25 на 35-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в волости Вяндра Пярнуского уезда, в деревне Алусте. 34-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda 5 выехала с обочины дороги и начала разворот влево, не убедившись в безопасности маневра. В результате в "Мазду" врезался ехавший в том же направлении тяжелый грузовик DAF с прицепом. За рулем грузовика находился 39-летний мужчина. Пострадавшую в аварии женщину доставили в Пярнускую больницу.