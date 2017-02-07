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В Эстонии средства от сдачи тары все больше жертвуют детям

Фото: Pärnu Postimees/Scanpix.
Мерилин Пярли
Cегодня 11:58
Рубрика: Эстония

Уже пять лет жители Эстонии могут направлять деньги, полученные от возврата тары в специальных автоматах, на благотворительность. Благодаря пожертвованиям, дети из малообеспеченных семей ходят в театр, кроме того, на эти деньги организуются показы спектаклей в детских садах. С каждым годом размер таких пожертвований растет, а в прошлом году сумма, направленная на благотворительность, составила 0,5% от всех возвратов тары.

В 2016 году при возврате тары детям было пожертвовано 118 503 евро, что состовляет 0,5% от общей суммы, которая составила 24,5 миллионов евро. Несмотря на то, что в процентном соотношении пожертвования составляют лишь малую часть, сумма весьма солидна, и благодаря этому, многие дети получили возможность сходить в театр, пишет портал uudised.err.ee.

Кнопка "Помогу детям!" появилась на автоматах по сбору тары в 2011 году. В первый год сумма пожертвований составила около 40 000 евро, через год — 69 500 евро, в 2013 году — 79 000 евро, еще спустя год — 93 450 евро, в 2015 году — 114 600 евро и в прошлом году — 118 500 евро.

За пять с половиной лет детям было куплено 62 486 билетов в театр. Кроме того, на эти деньги было организовано театральное представление для детей, проходящих лечение в неврологическом реабилитационном центре в Хаапсалу.

Проект "Театр в детский сад" в 2016 году организовал театральные представления в 40 детских садах, где спектакли посмотрели 1900 детей.

Кроме театральных проектов, пожертвования направляются на поддержку проекта "Дети к искусству", благодаря которому школьники принимают участие в образовательных программах филиалов Художественной академии.

Также на полученные деньги детям покупают книги. Еще один проект — "День моей мечты", который на один день воплощает мечты детей. Ежегодно на этот проект направляют 5000-7000 евро.

Дина Малова
Редактор

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