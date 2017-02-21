Минсоцдел направило на согласование проект создания фонда страхования от врачебных ошибок

Иллюстративное фото. Фото: Сийм Лыви/ERR

Министерство социальных дел Эстонии направило на согласование проект создания системы страхования ответственности медиков от врачебных ошибок. Министерство предлагает наполнять этот фонд из госбюджета. Расходы фонда могут составлять в год 2-3 млн евро. В прошлом году в стране было зафиксировано 16 врачебных ошибок.

По данным Министерства социальных дел, в 2015 году было зафиксировано 18 врачебных ошибок, было рассмотрено 106 жалоб пациентов. В 2016 году было установлено 16 врачебных ошибок и рассмотрено 147 жалоб.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, от новой системы выиграют как пациенты, так и врачи. "В медицине неизбежны ситуации, в которых не все идет как по маслу. Врач всегда хочет сделать как лучше, но по стечению обстоятельств или из-за недостатка информации не всегда все получается, как надо. Создаваемое страхование будет возмещать пациенту полученный в ходе получения услуги здравоохранения ущерб, которого можно было бы избежать, и придет на смену дорогостоящему и продолжительному судебному процессу. Вместо поиска виновных медики смогут сосредоточиться на предотвращении подобных проблем в будущем", – сказал министр.

Создаваемое, исключающее принцип виновности, страхование сделает возмещение ущерба предельно быстрым и простым для пострадавшего. Для случаев ущерба здоровью законом будет предусмотрена конкретная предельная граница, которая будет зависеть от тяжести ущерба. При этом, и после получения компенсации от фонда пациент сможет обратиться в суд. Максимальные расходы, по расчетам министерства, составят приблизительно 2-3 миллиона евро в год.

По словам руководителя отдела здравоохраения Министерства социальных дел Хели Палусте, при обсуждении законопроекта министерством было высказано предложение что, принимая во внимание все обстоятельства, расходы на содержание системы было бы логично обеспечить из государственного бюджета. Однако другие министерства также могут вносить свои предложения.

Параллельно с системой страхования пациентов планируется разработать систему документации и профилактики осложнений и рискованных ситуаций, которых можно было бы избежать, что повысит качество лечения и лучше обеспечит безопасность пациентов.

После согласования намерения разработать страхование пациентов министерство социальных дел подготовит соответствующий законопроект. Сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами продолжится параллельно с составлением законопроекта.

Идею создания страховки для пациентов министерство озвучило еще в октябре прошлого года.