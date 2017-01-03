В Рапла растет недовольство реформой в работе регионального бюро ARK

Так называемая реформа Авторегистра по прежнему вызывает недовольство жителей Рапла. С 6 сентября региональное бюро ARK открыто только три раза в неделю, но по мнению местных автомобилистов - этого недостаточно для качественного обслуживания клиентов, передает "Актуальная камера".

Старейшина Рапла Тынис Бланк в своём письме министру экономики Кадри Симсон требует восстановить работу регионального бюро ARK в прежнем объёме. В результате реформы авторегистра с начала сентября местное отделение работает три дня в неделю, вместо пяти, а также не оказывает ряд услуг, за которыми жителям теперь приходится ездить в более крупные населённые пункты.

"Больше всего меня огорчает то, что подобным поведением госучреждение обесценивает репутацию государственной власти. Разве это реформа, когда человек вынужден тратить больше времени и денег, чтобы получить услугу", - спрашивает старейшина Раплаского уезда Тынис Бланк.

Усложняет ситуацию и то, что зарегистрироваться по интернету на приём или экзамен по вождению временно невозможно. В случае необходимости получить документы или чтобы зарегистрировать автомобиль, приходится стоять в живой очереди по несколько часов. А с регистрацией на экзамен по вождению дела обстоят ещё хуже.

"Очереди на экзамен стали намного длиннее, потому что дней для сдачи экзамена по вождению в Рапла теперь только три: вторник, четверг и пятница", - пояснила инструктор по вождению Айре Таммик.

В Департаменте шоссейных дорог утверждают, что реструктуризация была проведена прежде всего в интересах клиентов и призвана повысить культуру дорожного движения, а также уровень экзаменаторов. Однако, по мнению инструктора Айре Таммик, получился обратный эффект.

"С осени во время экзаменов я сижу на заднем сидении и несколько раз сталкивалась с тотальной некомпетентностью экзаменаторов", - отметила Таммик.

"Мы занимаемся этим, постоянно занимаемся. Мы регулярно пересматриваем рабочий процесс, мы регулярно учим наших экзаменаторов быть ещё лучше!", - ответила на замечание Таммик руководитель отдела по обслуживанию клиентов Департамента шоссейных дорог Татьяна Портнова.