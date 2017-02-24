Канцлер права: дополнительное повышение акциза на алкоголь противоречит конституции

По мнению канцлера права Юлле Мадизе, дополнительное повышение акцизов на алкоголь, принятое правительством в конце прошлого года, противоречит конституции, поскольку нарушается принцип законных ожиданий.

Канцлер права Юлле Мадизе считает, что повышение акциза на легкий алкоголь в 2017 году и 2018 году является неконституционным, передает новостной портал ERR.

Позиция канцлера права заключается в том, что принятый 12.19.2016 Закон об изменениях законов о подоходном налоге, социальном налоге и других законов следует привести в соответствие с конституцией Эстонской Республики.

"Этим законом меняется и принятый 15.06.2015 Закон об изменениях законов о подоходном налоге, социальном налоге и других законов, повышая ставки акциза на слабый алкоголь быстрее, чем это было предусмотрено заранее определенным графиком. В 2015 году Рийгикогу использовал механизм регулирования, согласно которому предприятиям было дано обещание в 2017 и 2018 годах не повышать акцизные ставки. Очередные выборы в парламент пройдут в 2019 году, и, вероятно, поэтому повышение акцизов отложили на после 2018 года. Нарушение обещания, в отношении которого установлены сроки, нарушает принцип законных ожиданий, предусмотренных конституцией", - пояснила Мадизе.

Логика здесь в том, что связанное со сроками обещание — в том числе, например, срочный арендный или трудовой договор — надежнее бессрочного. Поэтому следует отдавать предпочтение технике регулирования, которая оставляет последующей правящей коалиции возможность менять политические решения. Государство может отступить от срочного обещания только в исключительном случае, например, в ситуации экономического кризиса, сообщила канцелярия канцлера права.

"В случае дополнительного повышения акциза на алкоголь такой исключительной ситуации не было", - пояснила Мадизе.

У Рийгикогу есть 20 дней для ответа

Дальнейший процесс предусматривает, что парламент должен начать в течение 20 дней разработку законопроекта, чтобы исправить несоответствие с конституцией. Если парламент этого не сделает, то канцлер права имеет право обратиться в Госсуд.

В Рийгикогу эти законопроекты должны инициировать Финансовая и Конституционная комиссии. Председатель Финансовой комиссии Михаил Стальнухин (Центристская партия) сказал ERR, что это нормальный процесс.

"Безусловно, парламент рассмотрит ходатайство канцлера права, и если канцлер считает, что это противоречит основному закону, то мы, безусловно, будем это рассматривать. Конечно же, мы свяжемся с Конституционной комиссией и узнаем ее мнение. Надо узнать и мнение правительства по этому вопросу, также над этим будут работать юристы парламента", - рассказал Стальнухин, признавая, что урегулирование несоответствия с конституцией является обычной процедурой, которой он уже занимался не раз.

Будет ли закон возвращен или нет, Стальнухин сейчас ответить точно не смог.