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Таллиннское телевидение через суд требует от блогера Ирьи Тяхисмаа вернуть 2000 евро

Ирья Тяхисмаа Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 09:38
Рубрика: Эстония

Таллиннское телевидение (TTV) в судебном порядке требует от Ирьи Тяхисмаа вернуть 2000 евро, которые бывший главный редактор TTV Тоомас Лепп перевел на ее банковский счет, как она утверждает, по распоряжению руководившего тогда Центристской партией Эдгара Сависаара.

В понедельник в Выруском суде прошло предварительное заседание, на котором обсуждали иск TTV против Ирьи Тяхисмаа по востребованию долга в размере 2000 евро, передает ERR Uudised со ссылкой на Õhtuleht.

TTV вменяет в вину Тяхисмаа, что в марте прошлого года она не явилась на съемки "Процесса Сависаара" и не вернула сумму, выплаченную в качестве предоплаты.

По словам Ирьи Тяхисмаа, перевод в размере 2000 евро был пособием, чтобы жившая тогда в Португалии семья могла приехать из Лиссабона в Эстонию, но из-за болезни ребенка рейс отложили и она не видит причин возвращать деньги.

Как утверждает Ирья Тяхисмаа, бывший в то время главным редактором TTV Тоомас Лепп сделал ей перевод по распоряжению отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара. Ирья Тяхисмаа хотела, чтобы в суд в качестве свидетеля вызвали Сависаара.

Финансовый директор TTV Ингрид Мауэр отметила, что это необоснованно, поскольку Сависаар не имеет права руководства в TTV.

Та это Тяхисмаа ответила, что Лепп – просто исполнитель. "Приказы отдает Сависаар", – сказала она.

Если стороны не договорятся, судебное заседание состоится 14 февраля.

Ирина Киреева
Редактор

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