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Департамент оштрафовал Tele2 на 4000 евро за нечестные приемы торговли

Tele2. Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 19:23
Рубрика: Эстония

Департамент защиты прав потребителей наказал фирму Tele2 Eesti AS за нарушение запрета на нечестные приемы торговли денежным штрафом в 4000 евро, поскольку потребителей оповестили об одностороннем изменении условий договора недостаточно ясно и понятно.

Телекоммуникационная компания Tele2 обжаловала решение департамента в нескольких судебных инстанциях, но решение уездного суда было оставлено без изменений, передает Rus.Delfi со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты прав потребителей.

Фирма Tele2 оповестила потребителей 31 декабря 2014 года через рубрику новостей сайта и в присланных в январе 2015 года счетах об одностороннем изменении условий договора, которое состояло в закрытии интернет-пакетов 3G, замене имеющихся у клиентов интернет-пакетов 3G на 4G и повышении цены. Департамент защиты прав потребителей оценил оповещение как недостаточное и поэтому посчитал нечестным приемом торговли. Содержавшаяся в сообщениях информация была неясной и непонятной, а также была представлена в неправильное время. Поэтому потребители узнали об изменении условий договора только при получении первого счета на большую сумму.

Компания Tele2 обжаловала решение Департамента защиты прав потребителей в Харьюском уездном суде. В октябре 2016 года уездный суд принял решение, которым оставил жалобу мобильного оператора без удовлетворения и решение департамента без изменений.

В ноябре прошлого года фирма Tele2 подала кассационную жалобу в Государственный суд, но незадолго до Рождества суд принял решение не рассматривать жалобу. Таким образом, решение Харьюского уездного суда вступило в силу, решение департамента было оставлено без изменений, а мобильный оператор Tele2 заплатил штраф.

Виктор Сольц
Редактор

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