Департамент защиты прав потребителей оштрафовал Tele2 на 4000 евро за использование нечестных приемов торговли
Департамент защиты прав потребителей наказал фирму Tele2 Eesti AS за нарушение запрета на нечестные приемы торговли денежным штрафом в 4000 евро, поскольку потребителей оповестили об одностороннем изменении условий договора недостаточно ясно и понятно.
Телекоммуникационная компания Tele2 обжаловала решение департамента в нескольких судебных инстанциях, но решение уездного суда было оставлено без изменений, передает Rus.Delfi со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты прав потребителей.
Фирма Tele2 оповестила потребителей 31 декабря 2014 года через рубрику новостей сайта и в присланных в январе 2015 года счетах об одностороннем изменении условий договора, которое состояло в закрытии интернет-пакетов 3G, замене имеющихся у клиентов интернет-пакетов 3G на 4G и повышении цены. Департамент защиты прав потребителей оценил оповещение как недостаточное и поэтому посчитал нечестным приемом торговли. Содержавшаяся в сообщениях информация была неясной и непонятной, а также была представлена в неправильное время. Поэтому потребители узнали об изменении условий договора только при получении первого счета на большую сумму.
Компания Tele2 обжаловала решение Департамента защиты прав потребителей в Харьюском уездном суде. В октябре 2016 года уездный суд принял решение, которым оставил жалобу мобильного оператора без удовлетворения и решение департамента без изменений.
В ноябре прошлого года фирма Tele2 подала кассационную жалобу в Государственный суд, но незадолго до Рождества суд принял решение не рассматривать жалобу. Таким образом, решение Харьюского уездного суда вступило в силу, решение департамента было оставлено без изменений, а мобильный оператор Tele2 заплатил штраф.
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