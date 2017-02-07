Новой ласнамяэской школе по интересам нашли директора

По образованию Сергей Пчелкин математик. Фото: vk.com

В сентябре в столичном районе Ласнамяэ начнет свою работу новая муниципальная школа по интересам. Руководить учреждением станет Сергей Пчелкин (31) - нынешний заведующий Ласнамяэским молодежным центром.

Соответствующее назначение в среду, 1 февраля, на своей очередной сессии намерена утвердить Таллиннская городская управа.

Сергей Пчелкин стал победителем открытого конкурса на замещение вакансии директора муниципальной школы по интересам Тондираба.

Сегодня - его последний рабочий день на посту заведующего Ласнамяэским молодежным центром.

С 2009 года Пчелкин состоит в единолично правящей в Таллинне Центристской партии. В 2013 году он баллотировался в столичное горсобрание, получил 151 голос в округе №5 (район Мустамяэ) - для попадания в законодательный орган этого не хватило.

Новая школа по интересам разместится в здании бывшей средней школы Тондираба на улице Пунане, 69. Она начнет прием учеников с 1 сентября 2017 года.

В новой школе по интересам будут работать 24 учителя.