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Вопрос о выплате Центристской партией зарплаты Эдгару Сависаару может быть решен в ближайшие дни

Эдгар Сависаар. Фото:Юло Йоозинг
Cегодня 21:40
Рубрика: Эстония

Центристская партия и ее бывший председатель Эдгар Сависаар в ближайшие дни могут достигнуть договоренности по вопросу о выплате отстраненному от должности мэра Таллинна политику зарплаты — об этом во вторник сообщил генеральный секретарь партии Яак Ааб.

"По-прежнему продолжаются переговоры по различным вопросам, связанным с бывшим лидером партии, - сказал Ааб, слова которого приводит портал rus.postimees.ee. - Насколько мне известно, разногласия несколько разрешились и в ближайшие дни можно ожидать решения. Но на данный момент решения пока нет".

Ааб добавил, что в руководстве партии на повестке дня остается вопрос о возможной оплате юридических расходов Сависаара в связи с продолжающимся в отношении него процессом.

"Мы говорим о расходах на юридическую помощь и в то же время мы пока не знаем, чем завершится уголовное дело, - отметил Ааб. - Его исход неясен, поскольку только в середине февраля состоится предварительное заседание суда. Мы в правлении обсудили также состояние бюджета партии, но не смогли точно установить, в каком объеме и как именно оплачивать эти расходы".

В середине декабря прошлого года Эдгар Сависаар отказался от предложенного партией инваавтобуса и его водителя, а переговоры о зарплате в 3500 евро и оплате расходов на правовую помощь Сависаару продолжаются.

Генеральный секретарь партии Яак Ааб отметил тогда же, что переговоры осложняются привычкой Сависаара не отвечать прямо и ясно.

Сергей Михайлов
Редактор

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