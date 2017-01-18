За незаконное пересечение границы Эстонии суд наказал россиян тюремным сроком и пятилетним запретом на въезд
Тартуский уездный суд в среду признал виновными в уголовном преступлении троих мужчин, которые осенью прошлого года нелегально проникли из России в Эстонию.
Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что, по предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой обвинению, 16 ноября 2016 года 22-летний Дмитрий Токарев, его ровесник Андрей Руденко и 30-летний Алексей Сомов незаконно пересекли российско-эстонскую границу. Троих нарушителей задержали в тот же день, а 18 ноября по ходатайству прокуратуры их взяли под стражу.
Тартуский уездный суд в ходе договорного процесса признал Токарева, Руденко и Сомова виновными в незаконном пересечении временной контрольной линии на границе между Эстонией и Россией. Токарев и Руденко приговорены к двум месяцам лишения свободы и Сомов — к четырем месяцам тюрьмы.
К наказанию, вынесенному Сомову, суд присовокупил ранее непогашенную судимость, в результате - окончательно назначенный ему срок увеличился до двух лет, одного месяца и 15 дней.
Начало отбытия срока у всех начинается с момента взятия их под стражу 16 ноября 2016 года.
В дополнение к этим наказаниям, к Токареву и Руденко будет применена высылка из Эстонии и запрет на въезд в страну в течение пяти лет.
Токарев должен будет уплатить штраф в размере 782 евро, Руденко 827 и Сомов — 802 евро.
Токарев и Руденко являются гражданами Российской Федерации, у Сомова гражданство как Эстонской республики, так и Российской Федерации.
Токарев и Руденко ранее в Эстонии не имели судимостей.
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