IRL пойдет на местные выборы с собственными списками кандидатов

IRL может сменить название. Фото: Postimees/Scanpix

Партия Союз Отечества и Res Publica (IRL) намерена пойти на выборы во всех местных самоуправлениях осенью этого года с собственными списками кандидатов.

Соответствующее решение было принято правлением партии в понедельник, 16 января.

"Членам [нашей партии] следует баллотироваться по избирательным спискам партии. Сейчас идет составление списков и спекуляции по поводу того или иного имени пока преждевременны", - сказал зампредседателя IRL Сийм Кийслер.

По его мнению, у партии есть шанс показать хороший результат на выборах. "Сейчас 75 руководителей местных самоуправлений по всей стране являются членами IRL. Это показывает, что партия хорошо знает местные условия и у нее есть сильная основа для того, чтобы получить хороший результат на выборах", - добавил Кийслер.

Правление партии также утвердило принципы финансирования предвыборной кампании, в соответствии с которыми каждый из партийных списков получит финансовую поддержку из бюджета IRL на ознакомление избирателей со своими идеями и кандидатами.