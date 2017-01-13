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"Паэский бомбист" продолжает добиваться досрочного освобождения

Пенсионер Мярт Рингмаа пока находится в тюрьме. Фото: ERR
Cегодня 15:38
Рубрика: Эстония

Приговоренный к 15 годам тюремного заключения Мярт Рингмаа, в народе известный как "паэский бомбист", будет добиваться досрочного освобождения в Вируском уездном суде.

Заседание в Йыхвиском судебном доме пройдет 16 января.

Ранее Рингмаа (78) несколько раз ходатайствовал о досрочном освобождении, но суд отказывал ему в этом.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек. Однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.

Напомним, что в декабре 2009 года Харьюский уездный суд приговорил Рингмаа за установку двух взрывных устройств и мошенничество к 15 годам тюремного заключения. Рингмаа был признан виновным в установке бомбы в таллиннском районе Ласнамяэ у киоска для сдачи тары (ул. Пунане, 15) 11 апреля 2001 года, а также установке бомбы в доме (ул. Паэ, 23) ночью 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.

Кроме того, Рингмаа представил Пенсионному департаменту поддельную трудовую книжку, на основании которой департамент с мая 2001 года по ноябрь 2005 года безосновательно выплатил ему 20 255 крон пенсии.

Полиция безопасности арестовала Рингмаа в качестве подозреваемого по данным преступлениям 11 ноября 2005 года, и с того времени он находится под стражей.

Большая часть обвинений осталась недоказанной

Уездный суд оправдал Рингмаа за недоказанностью вины в организации взрывов 5 декабря 1994 года в деревне Кийу волости Куусалу Харьюского уезда, а также 18 декабря 1998 года в Таллинне в подъезде дома по адресу Паэ 48, когда погибли 46-летняя Нина и ее двухлетний внук и пострадали еще два человека.

Суд оправдал Рингмаа за недоказанностью вины в организации взрывов 22 сентября 2000 года у банкомата на улице Сыпрузе в Таллинне; 4 января 2001 года у банкомата рядом с домом по адресу Викерлазе 23а в Таллинне; рано утром 11 мая 2003 года в подъезде дома по адресу ул. Паэ 23а в Таллинне, когда погибла 56-летняя Валентина и один человек легко пострадал.

Суд также оправдал Рингмаа за недоказанностью вины в организации взрывов ночью 17 мая 2004 года в дома по адресу ул. Паэ 23а в Таллинне; утром 3 сентября 2004 года в телефонной будке рядом с домом по адресу Паэ 68/78 в Таллинне, когда погибли 55-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Суд оправдал Рингмаа за недоказанностью вины в организации взрыва 6 апреля 2005 года рядом с киоском приема стеклотары у дома по адресу ул. Пунане 17а в Таллинне, где пострадал 64-летний мужчина.

Суд счел, что вина Рингмаа не доказана в эпизоде взрыва 9 сентября 2005 года под одним из балконов дома по адресу ул. Паэ 56 в Таллинне, когда погиб 66-летний мужчина и пострадал один ребенок. Также суд оправдал Рингмаа по обвинению в организации взрыва 3 ноября 2005 года рядом с домом по адресу ул. Паэ 19 в Таллинне, когда погиб 27-летний мужчина.

Сам Рингмаа категорически отрицает свою причастность к указанным взрывам. С момента задержания Рингмаа взрывы прекратились.

Виктор Сольц
Редактор

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