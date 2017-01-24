Местные жители смогут выразить мнение относительно будущего Сетумаа

Флаг Сетумаа. Фото: Postimees/Scanpix

Жители исторической области Сетумаа смогут выразить свое мнение относительно того, поддерживают ли они объединение волостей Меремяэ, Микитамяэ и Вярска, а также местечка Лухамаа в волость Сетумаа или же нет.

Как сообщил во вторник, 17 января, министр государственного управления Михаил Корб, для принятия оптимального решения правительство хочет знать, что местный народ думает по этому поводу.

Свое мнение смогут выразить жители волостей Меремяэ, Микитамяэ и Вярска, а также жители Лухамаа, что находится в волости Миссо.

Опрос организует Пылваская уездная управа в сотрудничестве с волостными управами Меремяэ, Микитамяэ, Вярска и Миссо.

Опрос проводится для того, чтобы в ходе административной реформы правительство смогло принять взвешенное решение относительно объединения волостей, которое, помимо имеющейся информации, будет учитывать также культурные особенности данного региона и желания местных жителей.

Свое мнение можно будет выразить с 26 по 29 января в пунктах проведения опроса и в интернете по адресу www.volis.ee; также на основании соответствующего заявления можно проголосовать, не выходя из дома.