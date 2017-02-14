Совершивший ДТП в пьяном виде бывший командир батальона предстанет перед судом

Смена командующего батальона саперов в декабре 2015 года. Фото: Силы обороны Эстонии

Бывший командир батальона саперов подполковник Ээро Тепп, ушедший в ноябре 2016 года в отставку из Сил обороны из-за уголовного дела, которое на него завели после аварии в нетрезвом состоянии, предстанет перед судом.

Заседание по делу Теппа пройдет в Раквереском доме Вируского уездного суда в среду, 8 февраля.

Прокуратура предъявила ему обвинение в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

В конце ноября прошлого года стало известно, что покинув Силы обороны, Ээро Тепп устроился на работу в Кайтселийт специалистом оперативно-планового отдела.

Командующий Кайтселийта бригадный генерал Меэлис Кийли заявил в интервью Postimees, что решение принять Теппа на службу было сознательным, и объяснил его тем, что "военные никогда своих не бросают".

Бригадный генерал отметил, что в свое время Тепп был лучшим среди выпускников Балтийского колледжа обороны среди эстонцев, и до последнего инцидента имел безупречный послужной список.

ДТП с участием Теппа произошло в воскресенье, 30 октября, на одном из перекрестков на шоссе Таллинн-Нарва, когда автомобиль под его управлением врезался сзади в другой автомобиль, за рулем которого был 74-летний пенсионер.

В ДТП никто не пострадал, но Тепп покинул место аварии, после чего пенсионер позвонил в полицию и сообщил приметы его автомобиля. Полиция задержала Теппа в 20 км от места ДТП на 168-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру и выявила у него уровень алкогольного опьянения, значительно превосходящий 1,5 промиль.

1 ноября подполковник Тепп подал в отставку из Сил обороны Эстонии. Он командовал батальоном саперов немногим менее года.