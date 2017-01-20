Новый бюджет Больничной кассы пока не предусматривает повышение зарплат врачам

Собрание сотрудников Ида-Таллиннской центральной больницы Фото: Сийм Лыви/ERR

Утвержденный советом Больничной кассы бюджет организации на текущий год в части цен на услуги здравоохранения пока не содержит условий для возможного повышения зарплат медицинских работников.

"Некоторые расценки на услуги здравоохранения содержат в себе также и компонент зарплаты медиков и с этой точки зрения цены остались на прежнем уровне. Если с подписанием коллективного договора зарплаты будут откорректированы, то это будет отражено и в ценах на услуги здравоохранения", - сообщили в пресс-службе Больничной кассы в пятницу, 13 января.

Бюджет услуг сферы здравоохранения в 2017 году вырос на 8,2%. Итоговый объем оказанных за год услуг будет зависит от того, повысят ли зарплату медикам и как это скажется на бюджете Больничной кассы.

Министр здравоохранения и труда, а также председатель совета Больничной кассы Евгений Осиновский ранее сказал, что после подписания коллективного трудового договора с медработниками Больничная касса представит новый прейскурант на медицинские услуги, который учтет возможные изменения.

Совет Больничной кассы в пятницу утвердил бюджет организации на 2017 год, который по сравнению с предыдущим годом увеличился на 10,1% до 1,1 млрд евро.