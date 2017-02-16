Все бывшие премьер-министры Эстонии были удостоены Ордена Государственного герба II степени

Ордена Государственного герба. Фото: Riigi Teataja.

С момента восстановления независимости Эстонии все бывшие премьер-министры и председатели Рийгикогу были награждены Орденом Государственного герба II степени. В четверг по указу президента Керсти Кальюлайд эту награду получил и бывший премьер-министр Таави Рыйвас.

Президент Тоомас Хендрик Ильвес всего вручил четыре Ордена Государственного герба II степени. В 2015 году его получил премьер-министр Андрус Ансип, который был главой правительства до вступления в эту должность Рыйваса. Также Ильвес наградил бывшего спикера Рийгикогу Эне Эргма, бывшего премьер-министра Юхана Партса и бывшего председателя парламента Тоомаса Варека, сообщил портал uudised.err.ee.

Президент Арнольд Рюйтель в период с 2001 по 2006 год наградил Орденом Государственного герба II степени 22 человека, в том числе бывшего премьера Сийма Калласа, и бывших спикеров Тоомаса Сави и Юло Нугиса.

С 1992 по 2001 год президентом Эстонии был Леннарт Мери, вручивший 25 орденов, среди которых были главы кабинета министров Андрес Таранд, Март Лаар, Эдгар Сависаар и Тийт Вяхи.

Орден Государственного герба был учреждён в 1936 году в память об объявленной 24 февраля 1918 года независимости Эстонии. Орден Государственного герба вручают только гражданам Эстонии в знак отличия высшей степени за заслуги перед государством.

Ордена Государственного герба I степени с момента восстановления независимости были удостоены только девять человек — Сийм Каллас, Вельо Тормис, Тенне Келам, Леннарт Мери, Арво Пярт, Эдгар Сависаар, Яан Кросс и Калью Лепик.

Всего у Ордена Государственного герба пять степеней.