Ратас: отношение правительства к "Спутнику" не изменилось, а Репс извлекла урок из произошедшего

Премьер-министр Юри Ратас

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал, комментируя данное министром образования Майлис Репс интервью "Спутнику", сказал, что Репс извлекла из случившегося урок.

Ратас отметил, что Майлис Репс извинилась за свои высказывания. "Отношение правительства, безусловно, к "Спутнику" не изменилось. Мы не даем им интервью, это точно", - сказал премьер-министр.

Также Ратас добавил, что Репс извлекла урок из этого случая.