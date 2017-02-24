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Евгений Криштафович поборется за пост руководителя Свободной партии

Евгений Криштафович. Фото: Юло Йозинг/ERR
Cегодня 12:36
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Внутренний оппозиционер Свободной партии Евгений Криштафович на предстоящем в апреле общем собрании будет баллотироваться на пост руководителя партии.

"Буду баллотироваться из-за так называемых крышевых денег и путаницы в связи с выборами,- сказал Криштафович. - Я против распределения крышевых средств, в то же время считаю, что на муниципальные выборы Свободная партия должна выходить как партия, а не в состави избирательного союза".

"Нынешнее руководство партии отказалось осудить распределение крышевых денег и продолжает эту практику, несмотря на то, что как члены партии, так и общественность этим недовольны,- сказал Криштафович. - Я считаю, что мы должны единодушно отказаться от распределение крышевых денег, а члены правления партии, получившие крышевые деньги для неправительситвенных организаций, должны незамедлительно вернуть их в государственный бюджет".

Так называемые крышевые деньги (katuseraha) появились в Рийгикогу в середине 1990-х годов из прагматичных соображений. Так как правительство не хотело, чтобы депутаты переделывали составленный с большим трудом сбалансированный бюджет, то и были выделены дополнительные деньги, которые парламентарии в свою очередь передали на ремонт крыш детских садов и школ. Практика такого резерва сохранилась до наших дней. В соответствии с ней, фракции имеют возможность решать, куда и на какие региональные инвестиции эти средства направить. Фракция Свободной партии в Рийгикогу также решила принять участие в распределении этих сумм.

Ранее Криштафович в социальных сетях писал, что еще год назад Свободная партия утверждала, что распределение крышевых денег — это одна из форм политической коррупция и подкупа, и что в этом отношении ничего в сравнении с 2015 годом не изменилось.

Артур Тооман
Редактор

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