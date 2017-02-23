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Партия народов Эстонии оказалась пшиком? Русаков, Середенко и Блинцова вступают в ОЛПЭ

Сергей Середенко и Мстислав Русаков. Фото: ERR
Cегодня 11:59
Рубрика: Эстония

Глава рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии Мстислав Русаков вступает в Объединенную левую партию Эстонии (ОЛПЭ). Также заявления о вступлении в ОЛПЭ подали член правления организации "Русская школа Эстонии" Алиса Блинцова и правозащитник Сергей Середенко.

Как рассказал утром в четверг, 16 февраля, корреспонденту портала rus.err.ee председатель правления ОЛПЭ Валев Кальд, новых членов приняло таллиннское отделение партии. Среди них, в том числе, Мстислав Русаков и Алиса Блинцова.

"У нас демократическая партия. Они подали заявления о вступлении в нашу организацию. Мы эти заявления рассмотрели. На общем собрании партии кандидаты на вступление обязались выполнять программу и устав ОЛПЭ. Причин не принимать их в свои ряды у нас не было. Не смутило ли то, что они хотели создать Партию народов Эстонии? Я такую партию не знаю", - объяснил глава таллиннской ячейки, он же председатель совета ОЛПЭ Владимир Дроздов.

Валев Кальд, комментируя решение о вступлении в ОЛПЭ активистов рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии, заметил, что создать свою политическую силу им было бы сложно, поскольку для этого необходимо набрать как минимум 500 членов.

Мстислав Русаков от комментариев отказался. Алиса Блинцова попросила связаться с ней попозже. Сергей Середенко сказал, что он еще не вступил, но подал заявление о вступлении в ОЛПЭ.

Коммерческий регистр данные о вступлении упомянутых лиц в ОЛПЭ не подтверждает.

Новые члены партии примут участие и в намеченном на 4 марта съезде ОЛПЭ.

"Главной причиной проведения съезда является подготовка к предстоящим муниципальным выборам и, в связи с этим, укрепление рядов партии и актива. ОЛПЭ планирует участвовать на выборах по спискам партии и в избирательных союзах, по всей стране", - сообщил Валев Кальд.

По состоянию на 16 февраля, в ОЛПЭ состоят 1850 человек.

В январе газета Eesti Päevaleht написала статью о том, группа активистов уже около полугода работает над проектом создания Партии народов Эстонии (ПНЭ), которая может появиться уже к 24 февраля 2018 года.

Глава рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии – юрист, директор правозащитного центра ”Китеж” и председатель правления НКО ”Русская школа Эстонии” Мстислав Русаков сказал тогда, в рабочей группе сейчас 30 человек и еще 100 готовы стать членами новой партии.

Эстоноязычные СМИ тогда написали, что создается новая русская партия, хотя сами активисты так себя не позиционировали.

"Наша группа - не исключительно таллиннская. Подтягиваются и ребята из Нарвы, Кохтла-Ярве. Интерес есть, причем от неожиданных людей. Заявления подают молодые люди, которым около 30 лет, они уже поработали за границей и вернулись обратно в Ида-Вирумаа, чтобы поднять свой регион", - отмечал Мстислав Русаков в эфире ETV+.

Глава рабочей группы говорил тогда, что в настоящий момент партия только начинает строиться, и многих ресурсов не хватает.

Сергей Михайлов
Редактор

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