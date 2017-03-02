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Комиссия по назначению членов советов госфирм приступила к работе

Председатель комиссии Эркки Раазуке. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 17:28
Рубрика: Эстония

В четверг, 23 февраля, начала работу комиссия по назначению членов советов предприятий с участием государства. В повестке первого заседания — обзор государственных компаний, основных принципов работы и регламента.

"Основная работа комиссии состоит в том, чтобы найти для госфирм представителей государства, способных работать в команде и защищать интересы государства как собственника. Я желаю им всяческих успехов в этом ", - сказал министр финансов Свен Сестер.

Задача комиссии - дать предложения общему собранию компании или курирующему предприятие министру по назначению и отзыву членов совета предприятия, их числу и размеру оплаты.

В комиссию входят представляющие честный сектор четыре признанных предпринимателя и эксперта в сфере управлениях - банкир Эркки Раазуке, вице-президент Инвестиционного банка Северных стран (NIB) Гуннар Окк, бывший руководитель фирмы Lemmikäinen Eesti Свен Пертенс и правления судостроительной фирмы Baltic WorkboatsДэвид Джеймс O'Брок-Кальювеэ. Государственный сектор представляют канцлер Минфина Вейко Тали и в качестве ротации канцлеры тех министерств, в сферу управления которых относится госпредприятие.

Комиссия будет определять состав советов 31 госфирмы. В настоящий момент в советы госфирм входит примерно 150 человек.

Стоимость активов государственных предприятий составляет 6 млрд евро, в них работают около 15 тысяч человек.

Создание комиссии правительство утвердило 19 января этого года.

История вопроса

В октябре прошлого года министр финансов Свен Сестер предложил правительству отозвать из советов госфирм состоящих в них депутатов Рийгикогу, чтобы прекратить потенциальное противоречие конституции.

"Опираясь на позицию канцлера права, согласно которой при нынешнем порядке депутаты Рийгикогу не должны состоять в советах государственных предприятий, я предлагаю правительству вернуться к этому вопросу и привести деятельность государства в соответствие с законом", - сказал Сестер.

"Еще в 2008 году канцлер права Аллар Йыкс занял позицию, что членство депутата Рийгикогу в предприятии с государственным участием противоречит как принципу несовместимости должностей, так и принципу разделения и сбалансированности властей. Подобные позиции как Аллара Йыкса, так и нынешней канцлера права Юлле Мадизе показывают, что по этому вопросу следует навести порядок и в дальнейшем не должно быть никакого двоякого мышления", - сказал министр.

По мнению канцлеров права, противоречие конституции возможно в том случае, когда подчиняющееся Рийгикогу правительство в то же время обладает властью над депутатами Рийгикогу, назначенными в состав советов. "Если бы депутаты Рийгикогу состояли в советах фирм с государственным участием или фондов, исполнительная власть могла бы предлагать им существенные права, возможности и блага и в любой момент оставить депутатов без них. Подобное воздействие может сократить независимость и недопустимо с точки зрения разделения властей", - сказала Мадизе в начале сентября.

Сформированное в ноябре новое правительство под руководством Юри Ратаса (Центристская партия) решило изменить порядок назначения представителей государства в советы госпредприятий. 19 января этого года была с этой целью была создана новая комиссия.

Надежда Берсенёва
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